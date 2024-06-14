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Пятница, 14 июня 2024, 17:59 мск

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На Украине фиксируют массовые поджоги военных автомобилей

На Украине начали фиксировать массовые факты поджогов военных автомобилей. Часто по подозрению в поджогах задерживаются дети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Одессе по подозрению в поджоге двух военных машин задержали трех подростков 13 и 16 лет. Младшего передали на поруки родителям, остальных отправили под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Факты поджогов зарегистрированы в Ровно, в Киеве, других городах.

Полиция поспешила заявить, что поджогами занимаются подростки, завербованные РФ за деньги.

Между тем, отмечается, что в первую очередь поджигателей интересуют машины ТЦК – подобным образом выражается протест против ужесточения мобилизации.

В других военных ведомствах начали вешать на свои автомобили таблички «Не ТЦК».

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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