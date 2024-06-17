В Крыму закрыли часть популярных туристических маршрутов и троп

В Ялтинском горно-лесном заповеднике закрыли часть туристических маршрутов и троп. В ФБУ «Заповедный Крым» ограничения объяснили высокой пожароопасностью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 17 июня закрыты для посещения Кореизская, Боткинская, Таракташская тропы, а также Иограф и Еврейская.

Кроме того, в связи с участившимися случаями возгораний установлен запрет на маршрутах с хвойным молодняком: как правило, они расположены в труднодоступной для пожарных местности, а также отнесены к первому классу природной пожарной опасности.

Ограничения установлены на 21 день. Сумма штрафа для нарушителей достигает 800 тысяч рублей, предусмотрена и уголовная ответственность.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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