Очередь на Крымский мост стремительно растет

Новая летняя неделя в Крыму началась с быстро растущей очереди перед Крымским мостом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 7 часов утра 17 июня со стороны Тамани досмотра ожидали 135 автомобилей, к 8:00 очередь выросла более чем в 2 раза – до 300 транспортных средств, а к 9:00 по московскому времени – до 465. Пока время ожидания составляет около 2 часов.

Со стороны полуострова, согласно оперативным данным, очереди перед пунктом досмотра нет.

Отметим, что в минувшее воскресенье максимальное количество автомобилей очередь составляла 383 автомобиля.

Керчь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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