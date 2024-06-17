В Севастополе устранение последствий ливня пришлось контролировать прокуратуре

В Севастополе устранение последствий мощного ливня контролирует прокуратура.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сильные дожди с грозами обрушились на город в ночь на 15 июня. Из-за непогоды произошли аварийные отключения в электросетях 6-10 кВ: без света остались часть городских улиц и курортные поселки. Повреждена кабельная линия на сетях 102 ПЭС.

Из-за того, что забились ливневые канализации, затопило ряд улиц.

К вечеру воскресенья, 16 июня, аварийно-восстановительные работы на электросетях завершены, кабельную линию продолжают восстанавливать. Проезжая часть по большей части расчищена, но местами остаются грязь и камни на дорогах.

«На контроль поставлено соблюдение прав пострадавших граждан, субъектов хозяйственной деятельности, ход и результаты проведения ремонтных работ в связи с ограничением электро-, газоснабжения, течью кровель, обеспечение транспортного сообщения, деятельности экстренных и коммунальных служб.

Вопросы соблюдения прав граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий находятся на личном контроле прокурора города. Надзорное сопровождение будет продолжено до полной нормализации обстановки», – сообщили в прокуратуре.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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