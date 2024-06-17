Украина теряет интерес к Крымскому мосту: о том, что сухопутный переход через Керченский пролив «не имеет значения» с военной точки зрения, заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

По его словам, бить по мосту не целесообразно, так как его уничтожение даст «уже не тот эффект».

«Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальное идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар, – цитирует Плетенчука Страна.ua. – Поэтому этот мост уже такого тактически-стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов».

Любопытно, что начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов* на прошлой неделе заявлял, что Россия использует мост для военных транспортировок, в частности, личного состава.

А сам Плетенчук в октябре прошлого года уверял, что Крымский мост уничтожат, «когда потребуется».

* Физлицо внесено в РФ в список террористов и экстремистов

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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