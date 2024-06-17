ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя

Евросоюз продлил антироссийские санкции, введенные в 2014 году после перехода Крыма под юрисдикцию РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», санкции продлеваются на год – до 23 июня 2025 года и подразумевают запрет:

– на импорт в Евросоюз продукции, произведенной в Крыму или Севастополе;

– на инфраструктурные или финансовые инвестиции из Крыма или Севастополя;

– на туристические услуги из Крыма или Севастополя;

– на экспорт ряда товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

«Санкции ЕС против Крыма и его жителей, введенные в июне 2014 года, были самыми жесткими ограничениями против России на тот момент, фактически они вводили транспортную и экономическую блокаду полуострова со стороны Евросоюза, – отмечает ТАСС.– Они также впервые вводили запрет на въезд в страны Евросоюза всех жителей Крыма по российским заграничным паспортам, полученным на полуострове. Таким образом Евросоюз подчеркивал, что не признает переход Крыма в российскую юрисдикцию. Тогда же ЕС утвердил бессрочную «стратегию непризнания» вхождения Крыма в состав России, которой обязаны придерживаться все страны сообщества и государства – кандидаты.

К настоящему моменту санкции ЕС против Крыма полностью перекрываются 13 пакетами рестрикций против России. Таким образом, Евросоюз фактически полностью уравнял в собственных юридических документах Крым с остальной частью России».

При этом ряд экспертов полагают, что отдельный механизм санкций против Крыма сохраняется для того, чтобы при условии отмены в ограничений, наложенных ЕС на Россию после 24 февраля 2022 года, санкции против Крыма оставались в силе.

Брюссель, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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