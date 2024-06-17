В Крыму вынесли приговор 11 участникам ОПГ

В Крыму вынесли приговор 11 участникам преступного сообщества, обвиняемых в организации и проведении незаконной игровой деятельности в Крыму.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, с июня 2021 года по март 2022 года житель Кемеровской области, распределив роли в преступном сообществе из 30 человек, руководил работой шести игровых залов в Симферополе, Керчи и Ялте. Доход от незаконных азартных игр превысил 70 млн рублей.

В ходе обысков в клубах изъято игровое оборудование, документация о ведении финансовой деятельности, визитки и рекламные листовки, деньги.

Четверо фигурантов приговорены к различным реальным срокам, остальные – к лишению свободы условно и штрафам. Организатору будет отбывать 13 лет в колонии строгого режима.

Еще 10 соучастников осуждены ранее. Уголовное дело в отношении остальных рассматривает суд.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube