Приазовье планируется развивать как семейный курорт: согласно Стратегии развития региона до 2040 года на побережье должны появиться 20 туристических комплексов соответствующего формата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самые крупные курорты должны появиться рядом с Мариуполем, Мелитополем, Приморском, Бердянском и Ейском.

Например, в Мариуполе планируется создать яхтенную марину; в Приморске – уникальную песчаную Обиточную косу, в Ейске – центр серфинга.

Предполагается, что к 2040 году Приазовье примет не менее 15 млн туристов из России, Белоруссии, Казахстана и других стран.

Эксперты полагают, что Приазовье может составить серьезную конкуренцию черноморским курортам, так как вода в Азовском море теплее, чем в Черном, пляжи без камней и гальки, а толстый слой ила и множественные грязевые вулканы насыщают воду полезными веществами.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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