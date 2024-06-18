В Крыму предложили организовать в вилле Ротару госпиталь для лечения бойцов СВО

В Крыму предложили организовать в ялтинской вилле Софии Ротару госпиталь и санаторий для реабилитации и лечения бойцов СВО.

Как уже сообщал «Новый День», трехэтажный исторический особняк, расположенный на набережной Ленина в Ялте, семья Ротару выкупила, чтобы открыть в нем центр для талантливых детей. Но сначала там организовали звукозаписывающую студию, а в 2009 году открыли бутик-отель. К 2016 году отель стал убыточным: желающих платить от 25 тыс до 70 тыс рублей в сутки за номер с окнами на шумную набережную было немного. С тех пор здание пустует. В 2019 году его выставили на продажу. Сначала просили 25 млн евро. Потом цена снизилась до 20 млн. Наконец, интересант нашелся, но согласился приобрести виллу за 9 млн евро. Однако сын Ротару Руслан Евдокименко, которому официально принадлежит недвижимость, поднял цену до 30 млн евро, заявив, что покупатель должен заплатить за имя его матери.

В текущем году на виллу обратили внимание крымские власти – был поднят вопрос о национализации особняка. Озвучено предложение сделать там Дворец бракосочетаний; заявлено, что рыночная цена этого объекта на сегодняшний день составляет около 800 миллионов рублей.

Поскольку официально еще не сообщалось о включении виллы «София» в список национализируемого имущества одна из общественных организаций направила обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой изъять недвижимость по суду, так как, по мнению авторов идеи, Ротару приобрела виллу с нарушениям закона.

Напомним, особняк, построенный в XIX веке, именуемый «больница Роффе» и включенный в реестр национального культурного наследия, был выставлен на торги в 1996 году. И, по информации telegram-канала Shot, достался Ротару всего за 500 долларов.

Ялта, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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