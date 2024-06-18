В Крыму «накрыли» еще одну сеть подпольных казино

Трех жителей Крыма задержали по делу об организации сети подпольных игровых залов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, двое мужчин и одна женщина обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны с использованием сети Интернет, совершенных организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

Установлено, что сообщники оборудовали одиннадцать помещений на территории Симферополя и Ялты, Алушты и Керчи, Евпатории, Белогорска и Бахчисарая, где установили компьютерное оборудование и предоставляли гражданам незаконные игровые услуги.

В ходе обысков в подпольных залах изъята техника, деньги и документация.

По ходатайству следователя двое мужчин-организаторов суд отправил в СИЗО, их сообщницу – под домашний арест. В деле есть четвертый фигурант – житель Ставропольского края: он скрылся и объявлен в розыск.

Напомним, накануне в Крыму вынесли приговор 11 участникам преступного сообщества, обвиняемых в организации и проведении незаконной игровой деятельности в Крыму. Организатор получил 13 лет «строгача».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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