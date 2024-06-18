Несколько десятков крымчан живут в разрушающемся доме

Жители одного из аварийных домов Алушты пять лет ждут расселения в атмосфере хоррор-квеста: крыша течет, внешние стены и внутренние коммуникации разрушаются, квартиры заселяют насекомые.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», история разворачивается в Партените. Здание признали аварийным и опасным для жизни еще в 2019 году. Но расселения не последовало.
Жители судились с мэрией и обращались в прокуратуру – чиновников обязали решить вопрос до конца года.
Сейчас в разрушающемся доме обитают 20 семей (85 человек). По их словам нуждающихся в переселении было больше, но часть из них так умерли, не дождавшись нового жилья.
«Администрация ответила, что людей до сих пор не расселили, потому что для этого нет ресурсов, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Исправиться обещают до конца года».
Правда, не совсем понятно: если сейчас денег на расселение нет, откуда они возьмутся к концу года? Жители в предновогоднее новоселье тоже не верят.
Алушта, Олег Яковенко
© 2024, РИА «Новый День»