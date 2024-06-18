Крымский подросток получил тяжелую травму в парке аттракционов

В Крыму пятнадцатилетний подросток получил тяжелую травму, работая в парке аттракционов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Джанкое. Мальчик готовил к работе один из аттракционов в городском парке, и его ударило током. Подросток находится в реанимации.

Проверку по факту травмирования ребенка начали прокуратура и Следственный комитет.

«Будут установлены законность трудоустройства несовершеннолетнего, лица, ответственные за эксплуатацию аттракционов и соблюдение техники безопасности на территории парка», – сообщили в ведомствах.

Джанкой, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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