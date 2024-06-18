Сильные ливни пошли на пользу агрокомплексу Крыма

Ливни, обрушившиеся на Крым в минувшие выходные, сыграли позитивную роль для развития сельхозкультур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Джанкойском районе выпало больше 35 мм осадков, в Ленинском – в среднем 41 мм, в Раздольненском – от 15 до 70 мм, в Черноморском – 35 мм. В Симферополе менее чем за половину суток зафиксировано более месячной нормы осадков.

В министерстве сельского хозяйства РК заявили, что это были первые продуктивные дожди в регионе за 120 дней.

«Прошедшие дожди хорошо отразятся на подсолнечнике и льне, – цитирует РИА Новости замминистра сельского хозяйства РК Николая Тютюника. –Первому влага поможет сформировать семечки, второму – увеличить урожай. Также осадки благоприятно повлияли на поздние сорта озимой пшеницы и кормовых».

При этом, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшее время осадков в Крыму не ожидается.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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