В Крыму загорелся автобус с пассажирами

В Симферопольском районе Крыма на трассе загорелся автобус с пассажирами.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, инцидент произошел в 12:34 на автодороге «граница с Херсонской областью –Симферополь – Алушта – Ялта в районе поселка Гвардейского.

Автобус следовал по маршруту «Красное – Симферополь». 15 пассажиров, находившихся в салоне, и водитель не пострадали. Но огонь от автобуса перекинулся на сухую растительность на площади приблизительно 100 квадратных метров.

Прибывшие на место спасатели локализовали пожар.

«Учитывая обстоятельства происшествия, прокуратура даст оценку исполнению обязанностей ответственными лицами предприятия, а также органов контроля по пресечению правонарушений в сфере организации безопасности дорожного движения, соблюдению требований безопасности при организации перевозок пассажиров», – сообщили в прокуратуре РК.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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