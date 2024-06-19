Крымчанин отдал черным валютчикам несколько миллионов, накопленных на квартиру

Крымчанин отдал черным валютчикам все деньги, накопленные на квартиру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Армянска узнал об угрозе обвала биржи и решил обменять рубли, отложенные на покупку жилья в Симферополе, на доллары. Связался в соцсетях с неким менялой. Сделку решили провести в Феодосии: там 400 тысяч российских рублей обменяли на 5 тысяч американских.

Через несколько дней житель Армянска решил перевести в доллары оставшуюся сумму – 3 млн 600 тысяч рублей. Снова встретился с тем же менялой и его товарищем. 2 миллиона обменяли, а вот на оставшиеся валюты не хватило, поэтому поехали во Владиславовку – якобы, доллары были у знакомого.

«Мужчину привезли на пустырь, душили и угрожали пистолетом, требовали отдать всю сумму. Он подчинился. Позже написал заявление в полицию, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Подельника менялы задержали, а вот самого злодея еще ищут, как и деньги».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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