В Северо-Крымском канале погиб подросток

В Северо-Крымском канале утонул подросток.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, днем 18 июня в правоохранительные органы обратилась жительница Кировского района с заявлением о пропаже 14-летнего сына.
При прочесывании местности на берегу Северо-Крымского канала близ села Новопокровка были обнаружены личные вещи парня, а в ходе поисковых работ в ночь на 19 июня – его тело в воде.
Травмы и следы насильственной смерти на теле школьника отсутствуют.
«Семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно, – уточняют в ведомстве. – На месте гибели юноши большими буквами была нанесена надпись – КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО в связи с опасным течением».
Симферополь, Лиана Макоба
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