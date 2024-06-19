В Крыму дискредитируют идею раздельного сбора мусора

В Евпатории сотрудники коммунальных служб дискредитируют идею раздельного сбора мусора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане в соцсетях выложили видео, как водитель мусоровоза выгружает в один отсек и несортированный бытовой мусор, и специальный контейнер с пластиком.

«На мой вопрос приехавшим мусорщикам, почему вы так делаете, получила грубый ответ: тебе больше всех надо?» – рассказала автор видео.

Отметим, идея раздельного сбора мусора подразумевает, что первичную сортировку бытовых отходов проводят жители. В Крыму несколько лет назад во дворах появились контейнеры-сетки для собра изделий из пластика для последующей переработки и сокращения вреда окружающей среде. Но, как выяснилось, не всегда отсортированный мусор перерабатывается: коммунальщики, пытаясь сэкономить на перевозке мусора, просто сваливают в одну кучу.

Евпатория, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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