В Ялте не смогли найти нового хозяина пятизвездочному отелю в двух шагах от моря

Аукцион по продаже пятизвездочного отеля «Вилла Елена» в Ялте признан несостоявшимся: желающих приобрести здание в историческом центре, в двух шагах от набережной и моря не нашлось.

Как уже сообщал «Новый День», четырехэтажное задние в стиле модерн было построено в начале ХХ века в центре Ялты – тогда это было самое высокое здание в городе.

В 2007 году, после масштабной реконструкции, Вилла Елена начала работать в статусе отеля, еще через 4 года ей присвоили категорию «Пять звезд».

В мае 2023 года отель национализировали как имущество, принадлежащее недружественным иностранцам: как оказалось, владел виллой литовский бизнесмен Колас Игорис.

В мае текущего года виллу выставили на торги: первоначальная цена здания с 32 номерами и апартаментами с мебелью, предметами быта и техникой, парковкой на 9 мест и бассейном (расположен в другом здании) составила 919,5 млн рублей.

Но желающих на аукцион не было подано ни одной заявки.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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