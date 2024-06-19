Вода у берегов Крыма достигла опасных значений

Вода у восточного и западного берегов Крыма достигла опасных значений.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Азовском море и Керченском проливе вода прогрелась до +25 градусов. У западного побережья – в Севастополе, Евпатории, Черноморском температура моря составляет +24.

Это комфортно для купания, однако есть опасность подхватить какую-нибудь инфекцию.

Напомним, морская вода содержит соль и йод, что делает ее губительной для микробов. Но если температура воды повышается до 24 градусов, патогенные микроорганизмы начинают стремительно размножаться.

Ситуацию усугубляют многолюдные пляжи, а также канализационные стоки. И то, и другое для Крыма весьма актуально.

Медики отмечают, что наибольшее количество микробов концентрируется возле берега, в зоне прибоя, и это стоит учитывать родителям с маленькими детьми.

Чаще всего заражение происходит при заглатывании загрязненной воды. Но микробы могут попасть в организм через ранки – даже микроскопические, при соприкосновении со слизистыми или склерами (например, когда человек ныряет с отрытыми глазами) или если влага попала в ухо.

В море наиболее распространенными вирусными инфекциями являются энтеровирусная, ротавирусная и гепатит А. Все они попадают в организм алиментарным путем – то есть через рот. Ослабленному организму, особенно детям или пожилым людям иногда достаточно одного глотка, чтобы заразиться.

В теплом море можно подхватить и бактериальную инфекцию, вызванную кишечной полочкой, холерным эмбрионом и золотистым стафилококком.

Наиболее безопасными для купания пока являются Южный берег Крыма, где температура морской воды не превышает +23 градусов, и побережье Феодосии – Коктебеля – Судака – там море прогрелось лишь до +22.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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