Еще один крымчанин задержан за «любовь» к детям

Жителя Красноперекопска обвиняют в эксгибиционизме и домогательствах детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в полицию обратилась женщина и заявила, что неизвестный мужчина демонстрировал ее 7-летней дочери свои половые органы.

В ходе расследования выяснилось, что этот же человек в одном из магазинов трогал за ягодицы 11-летних школьниц.

«Испуганные девочки рассказали обо всем родителям, извращенца быстро нашли. Отец одной из них – сотрудник полиции, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Мужчина признался только в том, что приставал к подросткам. Оправдание классическое: виноват алкоголь. Следком проводит проверку».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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