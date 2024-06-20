Авиаперевозчик судится с аэропортом Симферополя из-за птиц

В Арбитражном суде Крыма состоялось предварительное заседание по иску ОАО «Уральские авиалинии» к аэропорту «Симферополь».

Как уже сообщал «Новый День», сумма претензий – 25,6 млн рублей, в качестве третьего лица привлечена компания «Альфастрахование».

В суде представитель истца заявил, что ответчик нарушил соглашение о наземном обслуживании, в рамках которого был обеспечивать орнитологическую безопасность при взлете и посадке, проще говоря, не допускать столкновения самолета с птицами.

В итоге, 25 апреля 2021 года в двигатель самолета авиакомпании во время взлета попала птица, воздушное судно получило значительные повреждения: потребовалась замена 6 лопаток двигателя. Ущерб авиакомпания оценила в 25 млн 592 тыс 561 рублей 80 копеек.

Представитель ответчика назвал претензии истца необоснованными, заявив, что все орнитологическое оборудование было исправным и работало, а командира экипажа предупреждали о перелете птиц, но он принял решение взлетать. Кроме того, ответчик требует доказать, что в двигатель попала птица, а также документально подтвердить причинную связь и размер понесенных убытков.

Следующее заседание суда назначено на 18 июля.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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