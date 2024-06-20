Крым лидирует в России по росту спроса на санатории

Крым стал в России лидером по росту спроса на санатории. Анализ проводил сервис «Яндекс Путешествия» на основе данных бронирования санаториев в июне-июле 2023 и 2024 годов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом по стране востребованность отдыха в санаториях увеличилась на 15%. В Крыму этот показатель составил плюс 233% или более чем в 3 раза.

В тройку лидеров так же вошли Воронежская область – рост в 3 раза и Республика Татарстан – плюс 171%.

Лидирует Крым и по стоимости санаторных услуг: одна ночь текущим летом обойдется в среднем в 10 тысяч рублей.

Самыми доступными названы санатории Липецкой и Новгородской областей, а также Карачаево-Черкессии.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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