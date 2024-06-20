Глава крымского сельсовета попала под суд за махинации с землей у моря

Экс-глава администрации Межводненского сельсовета Крыма предстанет перед судом за незаконное переоформление участков у моря.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, чиновница подписала фиктивные выписки из протоколов собрания пайщиков, по которым 2 участка у моря площадью 9,2 и 1,38 Га стоимостью 2 млн 640 тыс рублей, принадлежащих местному жителю и муниципалитету, были переоформлены на других лиц.

Преступления выявлены сотрудниками отдела в Евпатория республиканского УФСБ.

«Обвиняемой вменяется превышение должностных полномочий, содействие в мошенничестве с использованием служебного положения в составе группы по предварительному сговору в особо крупном размере, – сообщили в ГСУ СК РФ по РК. – С целью возмещения ущерба и возврата земель собственникам следствием наложен арест на участки.

Дело в отношении трех лиц, незаконно оформивших на себя участки, рассматривается в суде».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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