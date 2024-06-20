В Крыму запретили продавать алкоголь после 8 вечера

В Крыму ограничили продажу алкоголя в жилом секторе. Соответствующее решение принял сегодня на последнем заседании Госсовет республики.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», кафе, ресторанам и другим организациям общепита, расположенным в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, запрещено продавать алкоголь с 20:00 до 10:00.
В Госсовете заявляют, что данные меры направлены на обеспечение общественного порядка и права граждан на тишину и отдых в местах непосредственного проживания, а также предупреждение роста числа правонарушений и преступлений, совершаемых на почве чрезмерного употребления алкоголя.
Симферополь, Олег Яковенко
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