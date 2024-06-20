Главу одного из муниципалитетов Севастополя уволили в связи с коррупцией

Главу одного из внутригородских муниципальных образований Севастополя отправили в отставку в связи с утратой доверия и подозрением в коррупции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о руководителе Качинского муниципалитета Николае Герасиме.

«Принял решение отправить в суд документы о досрочном прекращении полномочий Главы внутригородского муниципального образования Качинского муниципального округа города Севастополя Николая Михайловича Герасима в связи с утратой доверия.

По представлениям прокуратуры Севастополя Управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента общественной безопасности города Севастополя проведены проверки соблюдения Николаем Михайловичем требований антикоррупционного законодательства. Факты подтвердились.

Также как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» принял решение об исключении Николая Михайловича из партии», – сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Герасим запомнился севастопольцам как защитник многоэтажных самостроев, возведенных на морском берегу: он утверждал, что незаконно построенные здания и практически полностью сдававшиеся туристам являются берегоукрепительными сооружениями.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube