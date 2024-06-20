На Украине назревает эпидемическая катастрофа: возрастет угроза распространения гепатита, холеры и ботулизма. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причина – в отключениях электроэнергии.

«Угрожают те инфекционные болезни, которые могут передаваться при несоблюдении банальных норм гигиены. Когда не помыли фрукты, не помыли руки, не помыли еще что-то, – цитирует чиновника Страна.ua. – Это гепатиты, и та же холера. Это ботулизм – нет электричества, возникают нарушения условий хранения. Это все может приводить к появлению инфекционных заболеваний или пищевых отравлений».

Министр утверждает, что ситуация «не менее критическая», чем год назад, когда была разрушен дамба каховского водохранилища.

По словам Ляшко, в текущем году уже зафиксировано несколько вспышек гепатита из-за проблем с водой: «Выявляем все случаи поносов, других вещей», – уточнил министр, говоря об усилении эпидконтроля.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube