А вот и не понаехи: на одном из популярных курортов Крыма разгорелся скандал

Полиция разбирается в скандале, разгоревшемся на одном из пляжей в Черноморском районе Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Оленевке. Автомобиль Haval с московскими номерами проехал по пляжу, раздавив деревянные пандусы, предназначенные для передвижения по территории и спуска к воде. Отдыхающие потребовали немедленно убрать автомобиль из зоны отдыха и починить сломанные «дорожки». Находившиеся в авто две дамы вели себя агрессивно, пытались драться, угрожали связями в «комитете МВД». Наглость москвичей возмутила очевидцев, разгорелся серьезный скандал.

Страсти охладила прибывшая на место полиция. Женщин задержали. Скандалистки оказались не «понаехами из Мааасквы», а местными жительницами 41 и 45-лет.

«В настоящее время назначена проверка в рамках административного законодательства по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), – сообщили в МВД Крыма. – Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества)».

Напомним, что в 2014 – 2015 годах, во время перерегистрации автомобилей, в Крыму было выдано много номеров московской серии 777. Тогда же заявлялось, что номера будут пускать во вторичный оборот.

Черноморское, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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