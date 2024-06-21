В Крыму уберут памятник Виктору Цою и группе «Кино» – он мешает строительству дороги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», монумент в виде 4-метровой гитары культовой группе и ее харизматичному лидеру был установлен в селе Морское под Судаком летом 2011 года. На монументе табличка: «Здесь начиналось Кино. Летом 1981 года на этом месте стоялая палатка, в которой отдыхали трое молодых людей. Виктор Цой, Алексей Рыбин, Олег Валинский». И цитата из книги Рыбина «Кино с самого начала и до самого конца»: «…жители поселка Морское оказались первыми слушателями группы, которая стала впоследствии называться «Кино».

С 2011 года на этом месте проводился рок-фестиваль «КИНО сначала». Пандемия прервала эту традицию. А теперь собираются убрать памятник.

Дело в том, что через место установки монумента должна пройти объездная дорога на время ремонта моста через реку Шелен.

«Проект никак нельзя изменить – не разрывать же трассу республиканского значения, – цитирует КП-Крым основателя Судакского рок-клуба Сергея Новикова. – Вот мы и находимся в подвешенном состоянии, поэтому не благоустраиваем площадку возле памятника – просто нет смысла. Ждем команды убрать «гитару», правда, пока не знаем, куда будем ее перевозить».

Кстати, сегодня исполняется 62 года со дня рождения Виктора Цоя.

Судак, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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