Жителям одной из многоэтажек Севастополя приходится подпирать крышу шкафом

Жителям одной из пятиэтажек Севастополя приходится подпирать крышу шкафом, чтобы она не обрушилась после очередной протечки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перекрытие в доме на улице Симонок не выдержало мощного ливня, обрушившегося на город в минувшую субботу. Дождь лил прямо в квартиру. Впрочем, виноваты не только субботние осадки: крыша течет с 2021-го, но сейчас из старых трещин в бетоне образовались дыры.

«УК «Север» вместо ремонта залатала дыры монтажной пеной и поставила подпорки под плиты. Жители обратились в горхоз, там пообещали решить вопрос, как только появятся средства: сейчас ничем помочь не могут, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – В УК ответили, что при строительстве дома в 2007-м допустили ошибку. На ее исправление нужно около 33 млн, которых нет».

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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