В Крыму подростки измывались над прохожим

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации с подростками в Крыму.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поселке Куйбышево трое парней вымогали деньги у прохожего, угрожая пистолетом, и снимали все это на видео.
Двух из них уже задержали.
«Следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», – сообщили в ведомстве.
«К одному в гости пришли не только полицейские, но еще и ФСБ – выяснили, что семья парня поддерживает ВСУ, а дома у них хранится украинская символика», – уточняет telegram-канал «Mash на волне».
Бахчисарай, Олег Яковенко
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