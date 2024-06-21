Турпоток в Крым вырос на 10 процентов

Симферополь, Июнь 21 (Новый День, Лиана Макоба)– С начала 2024 года на полуострове отдохнули 1 млн 325 тысяч туристов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», озвученные цифры на 10% превышают аналогичный прошлогодний показатель. В РК уверены, что тенденция к росту турпотока сохранится. Надеяться на это позволяет уровень бронирования: согласно данным Общенационального союза индустрии гостеприимства, загрузка санаториев составляет около 70%, отелей – 50%.

При этом Крым входит в тройку наиболее популярных железнодорожный направлений, исходя из продажи билетов на текущее лето.

© 2024, РИА «Новый День»

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