На чемпионате Европы по футболу украинцы потребовали провести в стране выборы

На матче чемпионата Европы по футболу в Дюссельдорфе украинцы потребовали провести в стране выборы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данный момент сборная Украины со сборной Словакии. Первая встреча – со сборной Румынии закончилась проигрышем со счетом 3:0. Этот матч тоже начался неудачно: не прошло и половины первого периода как словаки забили украинцам гол.

Между тем, болельщики на трибунах Развернули флаг Украины с надписью Give us elections (Дайте нам выборы).

Напомним, в октябре 2023 года в стране должны были состоятся перевыборы в Верховную раду, а в марте 2024 – главы государства. Однако президент Владимир Зеленский, воспользовавшись военным положением, выборы отменил.

Дюссельдорф, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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