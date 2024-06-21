В Крыму и Севастополе возбудили уголовные дела по фактам ненадлежащего содержания многоэтажек

В Крыму и Севастополе возбудили уголовные дела по фактам ненадлежащего состояния многоквартирных домов.
Как уже сообщал «Новый День», жителям пятиэтажки на улице Симонок в Севастополе приходится подпирать крышу шкафом, чтобы она не обвалилась.
Коммунальщики обещают все починить, когда появятся деньги. Но пока финансов нет и не предвидится.
В Керчи дом на улице Жени Дудник топит более трех лет: подвал зарос плесенью, на стенах вздулась штукатурка, разрастается грибок.
А в многоэтажке на улице Комарова подвал топит уже более 30 лет: вода размывает грунт и разрушает цоколь здания.
«Руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил:
– возбудить уголовные дела по фактам халатности, в рамках которых установить круг лиц, ответственных за ремонт и содержание многоквартирных домов, дав оценку их деятельности;
– совместно с органами власти выработать и принять комплекс мер, направленных на восстановление нарушенных прав граждан», – сообщили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.
Симферополь, Лиана Макоба
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