В Крыму и Севастополе возбудили уголовные дела по фактам ненадлежащего содержания многоэтажек

В Крыму и Севастополе возбудили уголовные дела по фактам ненадлежащего состояния многоквартирных домов.

Как уже сообщал «Новый День», жителям пятиэтажки на улице Симонок в Севастополе приходится подпирать крышу шкафом, чтобы она не обвалилась.

Коммунальщики обещают все починить, когда появятся деньги. Но пока финансов нет и не предвидится.

В Керчи дом на улице Жени Дудник топит более трех лет: подвал зарос плесенью, на стенах вздулась штукатурка, разрастается грибок.

А в многоэтажке на улице Комарова подвал топит уже более 30 лет: вода размывает грунт и разрушает цоколь здания.

«Руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил:

– возбудить уголовные дела по фактам халатности, в рамках которых установить круг лиц, ответственных за ремонт и содержание многоквартирных домов, дав оценку их деятельности;

– совместно с органами власти выработать и принять комплекс мер, направленных на восстановление нарушенных прав граждан», – сообщили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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