В ходе атаки на Севастополь погибли двухлетний малыш и одни взрослый

Два человека, один из которых 2-летний ребенок, погибли в ходе сегодняшней атаки на Севастополь. ОБ этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в небе над акваторией уничтожены 5 воздушных целей, но уничтожены, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне.

По предварительной информации Спасательной службы в районе Учкуевки осколочные ранения получили 12 человек, включая 2 детей, в ранены 2 человека.

«Ситуация в Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы. Число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек», – уточнил градоначальник.

На территории одного из ТСН на Северной стороне в результате падения осколков ракеты загорелся жилой дом.

В районе пансионата «Лазурь» горит лес на территории 150 квадратных метра.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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