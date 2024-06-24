В Ялте закрыли все пляжи от Ореанды до Фороса

В Ялте закрыли для купания все пляжи от Ореанды до Фороса. Причина – прорыв коллектора, произошедший накануне.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за аварии без воды остались пгт Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз и частично Алупка.
Минувшей ночью аварию устранили и воду жителям поселка вернули. Однако пляжи все еще закрыты.
«Сегодня берм анализы морской воды. Об открытии пляжей сообщу дополнительно», – пообещала глава Ялты Янина Павленко.
Ялта, Лиана Макоба
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