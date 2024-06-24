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Понедельник, 24 июня 2024, 10:21 мск

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В Ялте закрыли все пляжи от Ореанды до Фороса

В Ялте закрыли для купания все пляжи от Ореанды до Фороса. Причина – прорыв коллектора, произошедший накануне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за аварии без воды остались пгт Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз и частично Алупка.

Минувшей ночью аварию устранили и воду жителям поселка вернули. Однако пляжи все еще закрыты.

«Сегодня берм анализы морской воды. Об открытии пляжей сообщу дополнительно», – пообещала глава Ялты Янина Павленко.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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