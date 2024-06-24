В Севастополе уточнили число погибших и раненых в ходе атаки американскими ракетами

В Севастополь прибыла сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачей и психологов. Их развезли по больницам, в которых находятся пострадавшие в результате вчерашней ракетной атаки.

Как уже сообщал «Новый День», в воскресенье, 23 июня, около 12:15 Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.

В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.

По уточненной на 21:00 информации, погибли четыре человека, в том числе двое детей; за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82.

Напомним, понедельник, 24 июня, в Севастополе и Крыму объявлен днем траура.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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