Пляжи в Севастополе, попавшие под ракетный удар, останутся в оцеплении

Севастопольские пляжи, попавшие накануне под ракетный удар ВСУ, останутся в оцеплении до особого распоряжения. Об этом РИА Новости сообщила советник губернатора города Анастасия Преловская.

При этом, по ее словам, в результате падения осколков сбитых ракет в других частях города 23 июня было зафиксировано семь возгораний, пострадавших нет.

«Все оперативно локализованы, часть еще до приезда пожарных», – сказала Преловская.

ВСУ 23 июня в 12.15 выпустили по Севастополю пять ракет американского производства ATACMS. Четыре из них были сбиты в акватории Черного моря, пятая же после взаимодействия с ПВО, отклонилась от курса и взорвалась в воздухе над пляжами, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.

24 июня объялено в крыму днем траура.

Севастополь, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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