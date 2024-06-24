В Москву из Севастополя отправят 21 пострадавшего во время ракетной атаки

В клиники Москвы из Севастополя доставят 21 пострадавшего в результате ракетной атаки ВСУ. Об этом заявил замдиректора по медицинской части Федерального центра медицина катастроф (ФЦМК) Минздрава России, руководитель сводной бригады Андрей Колодкин.

Как уже сообщал «Новый День», в воскресенье, 23 июня, около 12:15 Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.

В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.

Погибли четыре человека, в том числе двое детей; за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82.

По словам Колодкина, все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, даже если они в тяжелой степени тяжести. Но некоторым необходимы уникальные медицинские вмешательства.

«Было принято коллегиальное решение об эвакуации в федеральные медицинские центры и медицинские организации департамента здравоохранения Москвы части пациентов. Это 21 человек, из них 11 детей», – сообщил руководитель сводной бригады, уточнив, что все раненные будут доставлены в столичные медучреждения спецбортом МЧС в сопровождении специалистов.

Остальные пациенты будут продолжать необходимое лечение в Севастополе.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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