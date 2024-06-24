Туристы начали отказываться от путевок в Крым и Дагестан

Правительство России пока не планирует закрывать туристический сезон в Крыму. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как уже сообщал «Новый День», в воскресенье, 23 июня, около 12:15 Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.

В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.

Погибли четыре человека, в том числе двое детей; за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82. 21 из пострадавших отправят на лечение в Москву.

Пляжи в Севастополе, попавшие в зону ракетной атаки, сейчас закрыты – их обследуют специалисты МЧС.

Что же касается курортного сезона, то он продолжается.

«Никаких решений на этот счет не принималось, и пока по этой теме сказать ничего не могу», – сообщил Песков, отвечая на вопрос, обсуждает ли президент Владимир Путин такую возможность с региональными властями и силовыми структурами.

Между тем, туроператоры уже фиксируют отказы от путевок в Крым и Дагестан, где вчера вооруженные боевики напали на православные храмы, синагогу и пост ДПС.

Случаи отмены бронирования и отказа от путевок пока не носят массовый характер. Тем не менее, в АТОР пояснили, как туристы могут вернуть деньги за путевки в Крым и Дагестан.

Если путевка куплена у туроператора, нужно обратиться к продавцу с заявлением о расторжении договора, указав мотивированную причину. В данном случае можно сослаться на рекомендации Минэкономразвития, которое рекомендует туроператорам аннулировать путевки без штрафов.

«Хотя они не имеют юридической силы как обязательные к исполнению, но тем не менее к рекомендациям и решениям регулятора обязаны прислушиваться все участники туристической деятельности», – цитирует «Парламентская газета» вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна.

Тем, кто бронировал отдых и билеты самостоятельно, придется обращаться отдельно к каждому из поставщиков, в том числе к авиакомпаниям. Они, в отличие от туроператоров, могут применить указанные при покупке билетов правила тарифов. Например, отказаться возмещать деньги за билеты, купленные по невозвратному тарифу.

«И Дагестан, и Крым во многом являются безальтернативными курортами. Крым – с точки зрения стоимости, это самый дешевый пляжный отдых в России. Дагестан по логистической и туристической инфраструктуре лидирует с большим отрывом от соседних республик. Эти регионы не так просто заменить, – отметил Мурадян. – Но отказы, конечно, будут, особенно в ближайшее время. Ехать на отдых или нет – это личное дело человека, каждый турист сам оценивает свои возможности, свое моральное и психологическое состояние».

Москва, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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