Пострадавшим от ракетной атаки ВСУ в Севастополе выплатят компенсации

В Севастополе создали комиссию по оценке ущерба, нанесенного вчерашней атакой ВСУ.

Как уже сообщал «Новый День», в воскресенье, 23 июня, около 12:15 Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.

В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.

«153 человека обратились за медпомощью, из них 27 детей. 4 человека погибли, в том числе 2 ребенка», – уточнил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании, добавив, что решается вопрос о выплатах пострадавшим и семьям погибших.

Кроме того, планируется возместить ущерб за имущество: «Пострадали и автомобили, и дома», – отметил градоначальник.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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