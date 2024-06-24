Евросоюз ввел санкции в отношении МДЦ «Артек»

Международный детский центр «Артек» попал под санкции Евросоюза.

Как уже сообщал «Новый День», ЕС принял очередной, 14-й по счету, пакет санкций против России. Он включает в себя ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты, а также ограничения в отношении 116 физических и юридических российских лиц. В этот список вошел и МДЦ «Артек».

Впрочем, ограничения в отношении детского центра вряд ли как-то отразятся на его положении, так как «Артек» уже находится под санкциями ЕС, введенными в отношении Крыма.

По мнению экспертов, дублирование санкций в отношении Крыма в антироссийском пакете означает, что Евросоюз фактически полностью уравнял в собственных юридических документах Крым с остальной частью России.

Ялта, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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