Омбудсмен Львова-Белова рассказала о состоянии раненных в Севастополе детей

Из 28 госпитализированных детей, пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь, 8 находятся в реанимации. Состояние двоих расценивается как крайне тяжелое. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спецрейсом в Москву отправят 12 детей, двое их них подключены к аппарату ИВЛ.

Омбудсмен добавила, что взяла на особый контроль ситуацию, в которой у мальчика погибла мать, а сестра и отец получили ранения. Мужчина тоже находится в тяжелом состоянии и будет госпитализирован в Москву вместе с сыном.

Напомним, с 23 июня и до особого распоряжения в Севастополе введен режим ЧС.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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