В Крыму задержали сотрудника МВД, работавшего на СБУ

В Симферополе ФСБ задержала старшего следователя МВД Крыма, его подозревают в госизмене.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина пришел в органы 8 лет назад, дослужился до майора, работал в контрольно-методическом отделе министерства и имел доступ к закрытым базам личных данных крымчан.
Эти данные он передавал украинским спецслужбам: по информации telegram-канала Mash, СБУ завербовала его в 2016 году.
Возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена», экс-полицейскому грозит до 20 лет лишения свободы.
Симферополь, Олег Яковенко
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