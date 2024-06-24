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Понедельник, 24 июня 2024, 18:15 мск

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В Крыму задержали сотрудника МВД, работавшего на СБУ

В Симферополе ФСБ задержала старшего следователя МВД Крыма, его подозревают в госизмене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина пришел в органы 8 лет назад, дослужился до майора, работал в контрольно-методическом отделе министерства и имел доступ к закрытым базам личных данных крымчан.

Эти данные он передавал украинским спецслужбам: по информации telegram-канала Mash, СБУ завербовала его в 2016 году.

Возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена», экс-полицейскому грозит до 20 лет лишения свободы.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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