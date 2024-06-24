Продажи туров в Крым сократились на 20 процентов

После ракетного удара по Севастополю объемы продаж туров в Крым сократились на 20%. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Как уже сообщал «Новый День», после атаки, в ходе которой 4 человека погибли и 153 получили ранения, туроператоры начали фиксировать отказы от уже купленных путевок и снижение продаж.

«24 июня туроператоры зафиксировали аннуляции не более 1% туров, запланированных в Севастополь и Крым с заездами на этой неделе, – цитирует Ломидзе РИА Новости. – Это в среднем не более 10-15 заявок у одного туроператора. Туристы продолжают бронировать туры в Крым, но продажи сократились примерно на 20% в сравнении с прошлым понедельником.

По мнению главы АТОР пик аннулирований придется на 25 июня, однако в целом будет отменено не более 5%.

Ломидзе добавила, что сейчас в РК отдыхает около 300 тысяч туристов, а в Севастополе – около 20 тысяч. «В сезон турпоток в Севастополь составляет не более 5% от общего турпотока в Крым», – уточнила глава АТОР.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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