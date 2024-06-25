Четверо севастопольских детей находятся в Москве в реанимации

Четверо детей, пострадавших во время ракетной атаки на Севастополь 23 июня, находятся в тяжелом состоянии и доставлены в отделение реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы Минздрава России в Москве.

«Это дети от 8 до 15 лет, трое мальчиков, одна девочка. Состояние пациентов тяжелое, обусловлено минно-взрывными травмами и осколочными ранениями», – сообщили в пресс-службе медучреждения, добавив, что сейчас проводятся диагностические процедуры, по результатам которых будет выбрана тактика лечения и определена необходимость хирургических вмешательств.

Как уже сообщал «Новый День», в воскресенье, 23 июня, около 12:15 Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.

В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.

Погибли четыре человека, в том числе двое детей; за медицинской помощью обратились 153 человека.

В понедельник, 24 июня, 22 пострадавших, включая 12 детей, доставили спецрейсом МЧС из Севастополя в Москву.

Москва, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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