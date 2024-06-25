В Севастополе вынесли приговор за крупную аферу с несуществующими квартирами

В Севастополе вынесли приговор мошеннику, продавшему почти полсотни несуществующих квартир.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, мужчина разработал схему хищения денег под предлогом участия в строительстве жилья в севастопольских садовых товариществах «Куликово поле», «Рыбак-3», «Яблоня», «Дергачи-3», а также на улице Генерала Коломийца.

«Для создания видимости реальной деятельности, имея доступ к указанным земельным участкам, он начал строительные работы, подготовил эскизные проекты и поэтажные планы многоквартирных домов, – пояснили в ведомстве. – Также он открыл четыре офиса в Ленинском районе Севастополя, подобрал персонал и организовал размещение рекламы о продаже квартир по низкой цене в строящихся домах».

С клиентами мужчина заключал предварительные договоры купли-продажи жилых помещений и получал от них деньги, однако в действительности завершать строительство не планировал. Земельные участки предназначались для садоводства либо индивидуального жилищного строительства, в связи с чем возведение многоквартирных домов на них запрещено.

Таким образом, в период с февраля 2017 года по февраль 2021 года он обманул 42 человека из Севастополя, Астрахани, Краснодара, Казани, Владивостока, Республики Крым, Ленинградской, Белгородской и Мурманской областей, причинив им ущерб на общую сумму свыше 44 млн рублей.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее суд вынес обвинительный приговор этому же человеку за совершение аналогичных преступлений в отношении еще 9 потерпевших.

Поэтому Ленинский районный суд Севастополя с учетом ранее назначенного наказания назначил ему 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также удовлетворены поддержанные государственным обвинителем гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного материального ущерба, причиненного преступлениями. Наложенный в ходе следствия арест на денежные средства, земельные участки, нежилые здания, сооружения и иное имущество виновного на общую сумму почти 25 млн рублей оставлен в силе.

В настоящее время на рассмотрении суда находится еще одно уголовное дело по обвинению того же лица в совершении аналогичных преступлений по отношению к еще 44 потерпевшим.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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