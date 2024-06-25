Директор одного из отелей ЮБК обманул государство на 48 млн рублей

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из апарт-отелей на южном побережье, который причинил ущерб государству в размере более 48 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, в период с 2022 по 2024 год руководитель курортного комплекса, действуя от имени общества с ограниченной ответственностью, имеющего признаки банкротства, сдал в аренду индивидуальным предпринимателям ресторан, спа-комплекс, нежилые помещения, оформив договоры на заведомо невыгодных экономических условиях.

Все это время шли минимальные налоговые отчисления, в результате ущерб государству превысил 48 млн рублей.

Сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии в ходе обысков по местам жительства и работы подозреваемых обнаружены и изъяты печати аффилированных индивидуальных предпринимателей, документы, ноутбук, мобильные телефоны, документы и другие доказательства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube