СК РФ собрал доказательства причастности ВСУ к взрыву самолета с украинскими пленными

Следственный комитет собрал комплекс доказательств в рамках уголовного дела о террористической атаке на российский самолет ИЛ-76 в Белгородской области, подтверждающий причастность к этому преступлению ВСУ.

Как уже сообщал «Новый День», 24 января 2024 года в рамках договоренностей с украинской стороной был запланирован обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей.

«Руководство ГУР и ВСУ достоверно знало об этом, тем не менее был отдан приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины.

В момент атаки воздушное судно находилось в технически исправном состоянии – все системы самолета работали в штатном режиме. Это подтверждено данными расшифровки бортового самописца», – заявили в СК РФ.

На месте крушения были обнаружены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой «PATRIOT». Поражающий элемент ракеты был и в теле одного из погибших.

«Результаты комплексных взрывотехнических экспертиз подтвердили, что обнаруженные фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса «Patriot».

По данным анализа видеозаписей с камер наружного наблюдения самолет был поражен первой ракетой на высоте около 4 тысяч метров. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась.

Следствием завершена поэлементная выкладка конструктивных фрагментов воздушного судна. Установлено, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета.

Зафиксированы множественные сквозные повреждения, характерные для пробития поражающими элементами зенитной управляемой ракеты. По результатам комплексной технической экспертизы ракеты, запущенные одним комплексом с территории Харьковской области Украины, зафиксированы средствами объективного контроля радиолокационной разведки.

Следствие располагает сведениями о том, какие подразделения ВСУ, имеют на вооружении вышеуказанные ракетные комплексы. С учетом этого во взаимодействии с Минобороны России продолжается работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации этого террористического акта для последующего привлечения их к уголовной ответственности», – сообщили в ведомстве.

Москва, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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