Из севастопольских больниц начали выписывать пострадавших в время ракетной атаки

Еще пять маленьких севастопольцев в возрасте от 3 до 12 лет доставлены московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Об этом сообщил руководитель учреждения Александр Брянцев.

«Двое из них тяжелые, находятся в реанимации на ИВЛ. У детей минно-взрывные повреждения, осколочные раны головы, шеи, органов брюшной полости», –уточнил медик.

Как уже сообщал «Новый День», в Москву из Севастополя доставлены 22 раненных вовремя ракетной атаки, в том числе 12 детей. Сейчас они находятся в Боткинской больнице, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и других клиниках. Специалисты оценивают состояние 9 пациентов как стабильно тяжелое, а 2 детей как крайне тяжелое.

Между тем, по данным губернатора Михаила Развожаева, из севастопольских больниц выписали 4 детей и 3 взрослых. В лечебных учреждениях города остаются 50 человек, в том числе 12 детей.

Москва, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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