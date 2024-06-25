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Вторник, 25 июня 2024, 16:34 мск

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Ученые оценят туристско-рекреационный потенциал Азовского побережья

Крымские ученые определят туристско-рекреационный потенциал побережья Азовского моря.

Об этом сообщил председатель отделения Русского географического общества в РК, замдиректора по науке комплекса «Пещера Таврида» КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках этой работы планируется подготовить несколько десятков мастер-планов развития туристических территорий с подробным описанием, что нужно сделать с точки зрения экономики, демографии, природы, экологии и так далее.

По словам Самохина, уже сделано районирования побережья. Например, на Арабатской стрелке планируется создать 3 кластера, в Геническе – 1.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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